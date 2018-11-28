В Сенате США создали резолюцию, которая осуждает Россию за агрессивные действия на Азовском море.

В Сенате США была разработана резолюция, в которой осуждается атака и задержание украинских кораблей на Азовском море. В ней также есть призыв освободить всех пленных моряков, сообщается на сайте сенатора Рона Джонсона.

Кроме того, резолюция призывает мировое сообщество объединиться в противостоянии России.

В документе говорится и о том, что РФ задержала украинские корабли в нарушение договора об использовании Азовского моря.

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Авторы резолюции также обращаются к американскому президенту Дональду Трампу, призывая его осуждать агрессию РФ в Керченском проливе.

К слову, суд оккупантов арестовал всех 24 захваченных военных моряков Украины.