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Агрессия на Азовском море: в США создали резолюцию против РФ

В Сенате США создали резолюцию, которая осуждает Россию за агрессивные действия на Азовском море.

В Сенате США была разработана резолюция, в которой осуждается атака и задержание украинских кораблей на Азовском море. В ней также есть призыв освободить всех пленных моряков, сообщается на сайте сенатора Рона Джонсона.

Кроме того, резолюция призывает мировое сообщество объединиться в противостоянии России.

В документе говорится и о том, что РФ задержала украинские корабли в нарушение договора об использовании Азовского моря.

Читайте: Немедленное освобождение 24 пленных моряков – Киев передал Москве ноту

Авторы резолюции также обращаются к американскому президенту Дональду Трампу, призывая его осуждать агрессию РФ в Керченском проливе.

К слову, суд оккупантов арестовал всех 24 захваченных военных моряков Украины.

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