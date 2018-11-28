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Немедленное освобождение 24 пленных моряков – Киев передал Москве ноту

Ситуация в Азовском море продолжилась противоправными действиями России против украинских военных моряков.

Ситуация в Азовском море, когда Россия расстреляла и захватила украинские катера Бердянск, Никополь и буксир Яны Капу, продолжается преступлениями оккупанта против военных моряков, которые были взяты в плен.

Поэтому официальный Киев отправил новую ноту протеста Министерству иностранных дел Российской Федерации. Министерство Павла Климкина требует, чтобы Россия немедленно освободила украинцев.

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Также МИД Украины потребовал, чтобы к военнопленным пустили представителей Международного Комитета Красного Креста.

Как сообщалось, суд оккупантов в Симферополе арестовал 24 захваченных военных моряков Украины.

Фото: kerch.com.ru

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