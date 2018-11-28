Суд оккупантов в Симферополе арестовал еще 4 захваченных военных моряков Украины.

Еще 4 украинских моряка, которых взяла в плен Россия после атаки в Керченском проливе, проведут в тюрьме два месяца. Такое решение вынес суд оккупантов в Симферополе.

За решетку врага попали военные моряки Андрей Шевченко, Вячеслав Зинченко, Владимир Лесной и Андрей Драч.

Как сообщает Крим.Реалии, во время заседания свою вину Зинченко отрицал.111

Ранее оккупанты осудили 15 украинцев, которых взяли в плен в Азовском море.

Арестованным морякам “шьют” 6 лет лишения свободы за якобы “незаконное пересечение границы России группой лиц по предварительному сговору”.

Фото: украинский моряк Андрей Драч, скриншот