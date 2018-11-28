PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Полонені моряки: окупанти арештували вже 19 українців/

Пленные моряки: оккупанты арестовали уже 19 украинцев

Суд оккупантов в Симферополе арестовал еще 4 захваченных военных моряков Украины.

Еще 4 украинских моряка, которых взяла в плен Россия после атаки в Керченском проливе, проведут в тюрьме два месяца. Такое решение вынес суд оккупантов в Симферополе.

За решетку врага попали военные моряки Андрей Шевченко, Вячеслав Зинченко, Владимир Лесной и Андрей Драч.

Как сообщает Крим.Реалии, во время заседания свою вину Зинченко отрицал.111

Ранее оккупанты осудили 15 украинцев, которых взяли в плен в Азовском море.

Арестованным морякам “шьют” 6 лет лишения свободы за якобы “незаконное пересечение границы России группой лиц по предварительному сговору”.

Фото: украинский моряк Андрей Драч, скриншот

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Закон о военном положении опубликован в Голосе Украины
Франция и Германия не поддерживают введение санкций против РФ – СМИ
Украинские корабли были захвачены в нейтральных водах – МинТОТ (КАРТА)
“Небольшой инцидент”. Путин про атаку на корабли ВМС в Керченском проливе
Турция осудила агрессию России в Керченском проливе
Агрессия РФ против Украины: Порошенко сделал заявление о зарплатах военных
Указ о введении военного положения – обнародована окончательная редакция
В Крыму допросили и предъявили обвинения еще 9 украинским морякам
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка