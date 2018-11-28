PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Агресія на Азовському морі: Україна звернулася в арбітражний трибунал/

Агрессия на Азовском море: Украина обратилась в арбитражный трибунал

МИД Украины предоставил арбитражному трибуналу информацию касательно захвата Россией украинских кораблей и моряков в Керченском проливе.

МИД Украины обратился к арбитражному трибуналу и предоставил информацию, в которой говорится о захвате Россией трех украинских кораблей и 24 моряков в Керченском проливе, сообщает пресс-служба ведомства.

В обращении было зафиксировано, что РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву.

Также МИД обратил внимание арбитража на то, что Россия продолжает преследовать украинские и иностранные суда, которые направляются в украинские порты, используя Керченский пролив.

Читайте: 35 кораблей заблокированы. Россия перекрыла порты в Азовском море

Украина, с помощью арбитражного суда, собирается обжаловать агрессию РФ в Керченском проливе и создание постоянных препятствий для кораблей в регионе.

К слову, МИД Украины отправил ноту МИД РФ с требованием освободить украинских пленных моряков.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Путин лжет. Три неопровержимых доказательства агрессии России в Керченском проливе
Россия хочет аннексировать Азовское море – Климпуш-Цинцадзе
Агрессия на Азовском море: в США создали резолюцию против РФ
Кораблі НАТО в Азовському морі. 4 причини, чому це неможливо
Военное положение: когда будут ограничивать конституционные права и кого призовут
Как вернуть захваченных украинских моряков – Кравчук назвал способ
Закон о военном положении опубликован в Голосе Украины
Украинские корабли были захвачены в нейтральных водах – МинТОТ (КАРТА)
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка