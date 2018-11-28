МИД Украины предоставил арбитражному трибуналу информацию касательно захвата Россией украинских кораблей и моряков в Керченском проливе.

МИД Украины обратился к арбитражному трибуналу и предоставил информацию, в которой говорится о захвате Россией трех украинских кораблей и 24 моряков в Керченском проливе, сообщает пресс-служба ведомства.

В обращении было зафиксировано, что РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву.

Также МИД обратил внимание арбитража на то, что Россия продолжает преследовать украинские и иностранные суда, которые направляются в украинские порты, используя Керченский пролив.

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Украина, с помощью арбитражного суда, собирается обжаловать агрессию РФ в Керченском проливе и создание постоянных препятствий для кораблей в регионе.

К слову, МИД Украины отправил ноту МИД РФ с требованием освободить украинских пленных моряков.