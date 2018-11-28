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Россия заблокировала 20 кораблей возле Керченского пролива

20 гражданских судов фактически заблокированы из-за перекрытия Керченского пролива Россией.

Перекрытиt Керченского пролива Россией привело к тому, что 20 гражданских судов фактически оказались заблокированными.

Корабли не могут ни пройти в Мариупольский порт, ни выйти из Азовского моря, пишет BBC Украина.

В пресс-центре украинского порта сообщили, что на проверку и прохождение Керчь-Еникальского канала ждут сразу 13 судов. Все они не могут зайти в порт Мариуполя.

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С другой стороны стоят 7 загруженных в Украине судов и ждут разрешения на выход из Азовского моря.

Напомним, Совет НАТО призвал Россию обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе.

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