Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В ходе разговора главы держав подняли вопрос агрессии России в Керченской протоке и введение на территории Украины военного положения. Эрдоган осудил действия со стороны РФ.

В свою очередь Порошенко призвал турецкую сторону усилить давление на Россию для освобождения украинских моряков и кораблей.

Стороны договорились о поднятии вопроса нападении на украинские корабли в Азовском море в Буэнос-Айресе на саммите G20.

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Напомним, что МИД Польши, Латвии, Канады, а также США осудили агрессивные действия со стороны России в Керченском проливе.

Фото: president.gov.ua