В случае факта наземной агрессии РФ зарплаты военным повысят не с 1 января, как планировалось, а со дня нападения.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter.
– В случае факта наземной агрессии РФ против Украины на суше, дал задание подготовить документы и ввести повышенное денежное обеспечение для украинских военных не с 1 января, как планировалось, а со дня начала агрессии.
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Напомним, что в результате агрессии России в Керченском проливе были обстреляны корабли ВМС Украины и ранены украинские военные. Также 24 украинских моряка были задержаны и сейчас находятся в качестве военнопленных в оккупированном Крыму.
Вчера в Севастополе над первой половиной военнопленных состоялся суд, в ходе которого 15 наших моряков отправили под арест на 2 месяца.