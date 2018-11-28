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Факти / Україна / Агресія РФ проти України: Порошенко зробив заяву про зарплати військових/

Агрессия РФ против Украины: Порошенко сделал заявление о зарплатах военных

В случае факта наземной агрессии РФ зарплаты военным повысят не с 1 января, как планировалось, а со дня нападения.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

– В случае факта наземной агрессии РФ против Украины на суше, дал задание подготовить документы и ввести повышенное денежное обеспечение для украинских военных не с 1 января, как планировалось, а со дня начала агрессии.

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Напомним, что в результате агрессии России в Керченском проливе были обстреляны корабли ВМС Украины и ранены украинские военные. Также 24 украинских моряка были задержаны и сейчас находятся в качестве военнопленных в оккупированном Крыму.

Вчера в Севастополе над первой половиной военнопленных состоялся суд, в ходе которого 15 наших моряков отправили под арест на 2 месяца.

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