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Порошенко: Россия хочет соединить оккупированный Крым с ОРДЛО

Цель России в Украине – военная операция по соединению оккупированного Крыма с ОРДЛО.

Украинская армия должна быть наготове для отражения вторжения российских войск из Крыма.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, Кремль имеет целью соединение временно оккупированного полуострова и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, пишет УНИАН.

Также украинский лидер сообщил о передислокации украинских войск с целью защиты границ государства. В том числе, по заявлению Порошенко, перестановка войск будет проведена в Черниговской области.

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– Мы должны обеспечить безопасность, защитить каждого украинского гражданина, – подчеркнул президент.

Напомним, Порошенко объяснил введение военного положения угрозой полномасштабного вторжения России.

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