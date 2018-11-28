Цель России в Украине – военная операция по соединению оккупированного Крыма с ОРДЛО.

Украинская армия должна быть наготове для отражения вторжения российских войск из Крыма.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, Кремль имеет целью соединение временно оккупированного полуострова и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, пишет УНИАН.

Также украинский лидер сообщил о передислокации украинских войск с целью защиты границ государства. В том числе, по заявлению Порошенко, перестановка войск будет проведена в Черниговской области.

Читайте: Агрессия РФ против Украины: Порошенко сделал заявление о зарплатах военных

– Мы должны обеспечить безопасность, защитить каждого украинского гражданина, – подчеркнул президент.

Напомним, Порошенко объяснил введение военного положения угрозой полномасштабного вторжения России.