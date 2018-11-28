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Факти / Україна / Паніки немає. Скільки грошей українці зняли в банках через воєнний стан/

Паники нет. Сколько денег украинцы сняли в банках из-за военного положения

В НБУ заявили, что отток средств из банковской системы, после решения о введении военного положения, составил менее 2%.

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила в Facebook, что после одобрения решения о введении военного положения существенный отток денег из банков не наблюдался.

– Всего в течение этих дней отток средств физлиц меньше 2%. Этот показатель также включает расходы граждан во время Black Friday и выходных дней, – написала Рожкова.

За указанный период было небольшое количество случаев, когда люди снимали деньги со счетов или отказывались продлевать депозит, срок которого истекал.

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В доказательство того, что банковская система не почувствовала проблем, замглавы НБУ привела в пример отсутствие обращений банков за поддержкой ликвидности.

Она добавила, что ситуация с курсом валют обусловлен психологическими факторами и вскоре курс вернется к обусловленной отметке.

К слову, после введения военного положения в отдельных регионах Украины мобилизация не предусмотрена.

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