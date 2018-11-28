Почаевская лавра, которая находилась в пользовании УПЦ МП, может добровольно перейти к другой церкви.

Директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш заявил, что принадлежности Почаевской лавры и Киево-Печерской лавры могут измениться на добровольной основе, передает Радио Свобода.

На данный момент решением Министерства юстиции, которое отменило передачу комплекса УПЦ МП, собственником Почаевской лавры является государство.

Однако Украинская православная церковь Московского патриархата может продолжать пользоваться монастырем как минимум до Объединительного собора, который должен состояться в декабре.

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– Я не исключаю, что в рамках тех или иных общественных и процессов, и волеизъявлений община, монастырь, монахи примут решение о присоединении к поместной церкви, – сказал Юраш.

По его словам, речи о силовом захвате лавры не может быть, а подобные версии создаются, чтобы препятствовать созданию поместной церкви.

К слову, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет пообещал во время Объединительного собора дать ответ касательно возглавления поместной церкви.