Президент Украины Петр Порошенко заявил, что США предоставит полную поддержку Украине, включая военную.

Об этом Петр Порошенко заявил в интервью CNN.

Президент Украины рассказал, что во время телефонного разговора государственный секретарь США Майк Помпео пообещал полную поддержку Украине, включая военную.

JUST IN: Ukraine’s President @poroshenko tells me that during a phone call with Mike Pompeo, the U.S. Secretary of State pledged “full assistance, including military assistance,” to protect Ukrainian sovereignty. pic.twitter.com/DyoKE9ipPq — Christiane Amanpour (@camanpour) 27 ноября 2018 г.

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября. Атаку осудили Польша, Канада, Латвия и другие страны Европы.

Фото: АП/Николай Лазаренко