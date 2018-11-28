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Факти / Україна / Помпео пообіцяв, що США надасть військову допомогу Україні - Порошенко/

Помпео пообещал, что США предоставит военную помощь Украине – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что США предоставит полную поддержку Украине, включая военную.

Об этом Петр Порошенко заявил в интервью CNN.

Президент Украины рассказал, что во время телефонного разговора государственный секретарь США Майк Помпео пообещал полную поддержку Украине, включая военную.

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября. Атаку осудили Польша, Канада, Латвия и другие страны Европы.

Фото: АП/Николай Лазаренко

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