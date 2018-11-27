В связи с ситуацией в Керченском проливе Совет НАТО призывает Россию открыть для Киева доступ к украинским портам.

В связи с применением военной силы против украинских кораблей Североатлантический совет принял заявление к России.

По словам Совета НАТО, Москва должна обеспечить беспрепятственный доступ Киева к украинским портам. Также в НАТО призывают агрессора обеспечить свободу судоходства, пишет Интерфакс-Украина.

В заявлении говорится, что военной атаке России против Украины нет оправдания. НАТО призывает к освобождению украинских моряков, которых оккупанты задержали и сейчас судят.

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Совет НАТО в очередной раз высказал поддержку Украине и напомнила о непризнании альянсом аннексии Крыма.

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября. Атаку осудили Польша, Канада, Латвия и другие страны Европы.