В Урядовому кур’єрі сегодня, 28 ноября, опубликовали указ президента №392 о введении военного положения в десяти областях Украины.

Согласно документу, военное положение в Украине будет действовать в течение 30 дней – с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018 года – в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

В то же время, ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий объяснил, что военное положение вступит в силу со дня публикации закона.

То есть, несмотря на то, что в указе стоит дата 26 ноября, реально он начнет действовать и станет законом после подписания и опубликования.

Также сегодня Андрей Парубий подписал принятый Радой закон о введении военного положения в Украине (№9338) и направил документ на подпись президенту.

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Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла указ президента о введении военного положения в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.