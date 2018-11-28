На сайте президента Украины опубликован указ главы государства №393/2018 о введении военного положения с 26 ноября по 26 декабря.

Согласно документу, военное положение вводится из-за агрессии Российской Федерации в Керченском проливе на 30 суток – с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря.

В то же время в указе нет перечня областей, в которых вводится военное положение, но он есть в соответствующем законе, который ранее подписал Петр Порошенко.

Основные мероприятия на время действия военного положения:

Могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренных статьями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституции Украины, а также вводиться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, которые необходимы для обеспечения возможности внедрения и осуществления мер правового режима военного положения, предусмотренные частью первой статьи 8 закона Украины О правовом режиме военного положения.

Кабмин должен ввести в действие план введения правового режима военного положения в Украине и обеспечить ВСУ материально-техническими ресурсами и имуществом, а также финансированием в объемах, необходимых для эффективного выполнения возложенных на них задач в особый период.

ГСЧС поручено вместе с ОГА, другими государственными органами, учреждениями, предприятиями, организациями всех форм собственности привести в готовность к выполнению задач по назначению в период с введением степени полная готовность определены объекты единой государственной системы гражданской защиты.

Областным, Киевской городской государственным администрациям, органам местного самоуправления – создать советы обороны и обеспечить содействие военному командованию в введении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения.

МИД должен обеспечить информирование генсека ООН и официальных лиц иностранных государств о введении в Украине военного положения, об ограничении прав и свобод человека и гражданина, что является отклонением от обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах, и о границе этих отклонений и причины принятия такого решения.

Указ вступает в силу одновременно с вступлением в силу закона Об утверждении указа президента Украины О введении военного положения в Украине.

В среду готовится спецвыпуск Голоса Украины с публикацией закона о военном положении с подписью президента Петра Порошенко, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сотрудника редакции издания.

Ранее в Урядовому кур’єрі опубликовали указ президента №392 о введении военного положения.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла указ президента о введении военного положения в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

Фото: Прес-служба АП