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Факти / Україна / Суспільство / Воєнний стан не будуть продовжувати – Порошенко/

Военное положение не будут продлевать – Порошенко

Президент Петр Порошенко отметил, что не планирует продлевать военное положение.

Если 30 дней действия военного положения помогут остановить агрессора, то оно не будет продленено.

Об этом Петр Порошенко сообщил во время визита в Черниговскую область.

По словам президента, введение военного положения – это превентивные меры.

Читайте: Закон о военном положении опубликовано в Голосе Украины

Кроме того, не будет применяться ограничение конституционных прав и свобод.

Напомним, Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения в десяти областях Украины.

Он будет действовать до 26 декабря.

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