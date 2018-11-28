PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Закон о военном положении опубликован в Голосе Украины/

Закон о военном положении опубликован в Голосе Украины

Военное положение в Украине вступило в силу. Соответствующий закон опубликован в Голосе Украины – официальном издании Верховной Рады.

Спецвыпуск Голоса Украины сегодня вышел с текстом закона № 2630-VIII об утверждении указа президента О введении военного положения в Украине.

Это значит, что военное положение вводится из-за агрессии Российской Федерации в Керченском проливе на 30 суток – с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря в десяти областях Украины.

Введение военного положения предполагает временное ограничение прав и свобод граждан Украины, но каких именно – будет известно после постановления Кабмина с планом правового режима военного положения.

По словам экспертов, в этом плане будет определено: какие меры будут приняты на ограничение прав граждан, на вызов резервистов в военкоматы, на передвижение людей в таких областях, запрет на въезд и выезд, изъятие техники, а также введение комендантского часа.

В то же время сейчас известно, что усилят охрану вокзалов и аэропортов, введут особый режим работы железнодорожного транспорта.

Ранее на сайте президента Украины опубликован указ главы государства №393/2018 о введении военного положения с 26 ноября по 26 декабря.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла указ президента о введении военного положения в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

Фото: Петро Порошенко

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Пленные моряки: оккупанты арестовали уже 19 украинцев
А как же безвиз? Повлияет ли военное положение на путешествия
Военное положение в Мариуполе: ажиотажа и паники нет, все работает в штатном режиме
Франция и Германия не поддерживают введение санкций против РФ – СМИ
Стремительное падение гривны – 10 копеек за день
Украинские корабли были захвачены в нейтральных водах – МинТОТ (КАРТА)
“Небольшой инцидент”. Путин про атаку на корабли ВМС в Керченском проливе
Турция осудила агрессию России в Керченском проливе
Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка