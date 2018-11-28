Военное положение в Украине вступило в силу. Соответствующий закон опубликован в Голосе Украины – официальном издании Верховной Рады.

Спецвыпуск Голоса Украины сегодня вышел с текстом закона № 2630-VIII об утверждении указа президента О введении военного положения в Украине.

Это значит, что военное положение вводится из-за агрессии Российской Федерации в Керченском проливе на 30 суток – с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря в десяти областях Украины.

Введение военного положения предполагает временное ограничение прав и свобод граждан Украины, но каких именно – будет известно после постановления Кабмина с планом правового режима военного положения.

По словам экспертов, в этом плане будет определено: какие меры будут приняты на ограничение прав граждан, на вызов резервистов в военкоматы, на передвижение людей в таких областях, запрет на въезд и выезд, изъятие техники, а также введение комендантского часа.

В то же время сейчас известно, что усилят охрану вокзалов и аэропортов, введут особый режим работы железнодорожного транспорта.

Ранее на сайте президента Украины опубликован указ главы государства №393/2018 о введении военного положения с 26 ноября по 26 декабря.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла указ президента о введении военного положения в Запорожской, Донецкой, Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

Фото: Петро Порошенко