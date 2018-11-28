На оккупированной части Донбасса существует схема, с помощью которой боевики продают уголь в Россию.

На оккупированной части Донбасса боевики торгуют украинским углем с непризнанной Южной Осетией, через которую ресурс доставляют в Россию, говорится в сюжете программы Ранок у великому місті.



Раскрыли тайную деятельность оккупационных властей Донбасса журналисты из Washington Post. Выяснилось, что подобная деятельность ведется еще с 2015 года.

– Россия завозит все необходимые товары на оккупирован Донбасс через общую границу. В свою очередь, террористы переводят деньги через так называемый “Международный банк расчетов” в Южной Осетии. И уже оттуда все деньги направляются в Российскую Федерацию, – говорится в сюжете.

Читайте: Порошенко: Россия хочет соединить оккупированный Крым с ОРДЛО



За первую половину этого года Россия, используя Южную Осетию, доставила на оккупированные территории Донбасса около $150 млн, а террористы передают в РФ уголь и другие ресурсы.

К слову, украинские военные взяли под контроль село Рассадки, которое находится на Светлодарской дуге.