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Агрессия в Азовском море: Россия отказалась от встречи

Россия не будет участвовать во внеочередной скайп-встрече представителей Трехсторонней контактной группы.

Россия отказалась обсуждать агрессию в Азовском море и захват моряков с представителями Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщила Ирина Геращенко в Facebook.

Она отметила, что украинская сторона вместе с ОБСЕ инициировала встречу ТКГ в скайп-режиме, чтобы обсудить агрессию России в Азово-Керченской акватории и немедленное освобождение военнопленных моряков.

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Ирина Геращенко также добавила, что Украина настаивает на обсуждении агрессии РФ против Украины сегодня на Постоянном совете ОБСЕ в Вене.

Напомним, из-за агрессии России 25 ноября в Керченском проливе, Украина обратилась в арбитражный суд.

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