Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о предоставлении 50 тыс. грн военнослужащим, которые выполняли задания в Керченском проливе и были взяты в плен.

Степан Полторак подписал приказ о выплате 50 тыс. грн военнослужащим, которые в результате агрессии РФ в Керченском проливе были взяты в плен.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

Читайте: Пленные моряки: в чем обвиняет Россия и когда вернутся домой

Также он отметил, что юридические службы Министерства обороны постоянно координируют свою работу с правозащитными организациями.

Благодаря этому осуществляется правовая поддержка моряков и постоянное информирование общественности о состоянии военнопленных.

Ранее Факты ICTV писали о 24 украинских моряках, которых арестовал Симферопольский суд оккупантов.

Фото: Степан Полторак/Facebook