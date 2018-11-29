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Факти / Україна / Суспільство / Атака в Керченській протоці: полонені моряки отримають по 50 тис. грн/

Атака в Керченском проливе: пленные моряки получат по 50 тыс. грн

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о предоставлении 50 тыс. грн военнослужащим, которые выполняли задания в Керченском проливе и были взяты в плен.

Степан Полторак подписал приказ о выплате 50 тыс. грн военнослужащим, которые в результате агрессии РФ в Керченском проливе были взяты в плен.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

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Также он отметил, что юридические службы Министерства обороны постоянно координируют свою работу с правозащитными организациями.

Благодаря этому осуществляется правовая поддержка моряков и постоянное информирование общественности о состоянии военнопленных.

Ранее Факты ICTV писали о 24 украинских моряках, которых арестовал Симферопольский суд оккупантов.

Фото: Степан Полторак/Facebook

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