Томос об автокефалии Украинской православной церкви пока не может быть опубликован, так как сначала Вселенский патриарх Варфоломей должен лично передать его избранному предстоятелю УПЦ.

Об этом рассказал советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, передает Интерфакс-Украина.

– Предстоятель в Стамбуле вскоре после Собора (УПЦ – Ред.) получит из рук Вселенского патриарха Томос – грамоту. Именно потому это сейчас не является публичным документом, потому что он передается избранному предстоятелю, – сказал Павленко.

Советник президента подчеркивает необходимость ускорения переговоров по созданию автокефальной церкви в Украине, но при этом отмечает, что процесс подготовки Собора займет какое-то время.

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Напомним, что ранее Петр Порошенко сообщил, что священный Синод Вселенского патриархата утвердил текст Томоса для Украинской церкви.