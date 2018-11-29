Во время Синода Вселенского патриархата было принято решение по проекту устава для автокефалии УПЦ.

Константинополь утвердил проект устава автокефалии украинской православной церкви, сообщает BBC Украина.

– В контексте предыдущего решения Вселенского патриархата относительно предоставления автокефалии украинской церкви и подготовки к предоставлению патриархального и синодального Томоса Священный Синод одобрил проект конституционного устава Украинской церкви, – говорится в сообщении.

Однако при этом Вселенский патриархат не назвал точной даты Объединительного собора, который должен пройти в декабре 2018 года.

В розданном журналистам пресс-релизе подтверждается, что Украина получит Томос, автокефалию УПЦ и проект документа, которым будет регулироваться ее деятельность.

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К слову, Вселенский патриарх Варфоломей считает, что у украинцев есть полное право на автокефальную церковь.