Андреевскую церковь в Киеве передали в постоянное пользование Вселенскому патриархату. Но само здание останется в государственной собственности.

Сегодня Кабинет министров принял постановление о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату, пишут Украинские новости.

Согласно перечню, который прилагается к документу, Вселенскому патриархату передается основное помещение церкви, купольная часть и стилобат (верхняя часть ступенчатого цоколя храма или цокольный этаж) на первом и втором этажах.

Андреевскую церковь передают в безвозмездное пользование для совершения богослужений, но при условии соблюдения законодательства об охране культурного наследия.

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Напомним, 7 ноября президент Петр Порошенко подписал закон, которым Андреевская церковь передается Вселенскому патриархату в безвозмездное постоянное пользование.

Фото: Sergey Suhanov| Dreamstime.com