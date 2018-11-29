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Политзаключенный Сущенко впервые позвонил из колонии

Украинский политзаключенный Роман Сущенко впервые позвонил из колонии.

Украинский журналист и политзаключенный Роман Сущенко впервые сделал звонок из колонии.

Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин в Facebook.

Разговор длился 15 минут.

По словам адвоката, у Романа Сущенка все в порядке. Он передает всем привет.

Читайте: Сущенко стал лауреатом премии за защиту свободы слова

Напомним, украинский журналист Роман Сущенко находится в исправительной колонии №11 в Кировской области в России.

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