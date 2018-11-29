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Факти / Україна / Секс-скандал зі співробітником МВС: прокуратура затримала підозрюваного/

Секс-скандал с сотрудником МВД: прокуратура задержала подозреваемого

Сегодня полиция задержала мужчину, которого подозревают в причастности к секс-скандалу с сотрудником МВД.

Спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил в Facebook, что в деле о скандале с сотрудником МВД был задержан подозреваемый.

Так называемого гражданина П. задержали по подозрениям в нарушении тайны переписки и неприкосновенности частной жизни.

По словам Лысенко, одним из потерпевших в указанном деле является известный украинский журналист. Из-за того, что проводятся следственные действия, спикер не предоставил более подробной информации.

Однако в СМИ начали распространять информацию о том, что задержанным якобы является политтехнолог Владимир Петров.

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Напомним, сотрудник МВД Александр Варченко попал в скандал со студенткой Натальей Бурейко, которая сообщила о том, что ей угрожают от имени чиновника.

Позже девушка опубликовала пост с извинением, в котором объяснила, что стала жертвой мошенников.

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