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Бьет, унижает и подглядывает в туалете за детьми – скандал с учительницей в Хмельницкой области

В Хмельницкой области разразился скандал с учительницей украинского языка, которая била и унижала детей.

В городе Волочиск ученики третьего класса начали жаловаться на учительницу украинского языка.

По их словам, женщина оскорбляет их, кричит, бьет и даже подсматривает за детьми в туалете.

Полиция возбудила уголовное дело против учительницы.

Читайте: Слава Украине! На Ровенщине учитель наказал ученика за патриотизм

Подробнее смотрите в сюжете Чрезвычайных новостей.

Напомним, в Одессе избили и ограбили известного учителя-физика.

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