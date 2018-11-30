Сегодня Печерский суд Киева рассматривает дело про секс-скандал с чиновником МВД Александром Варченко. Что произошло, кого задержали и что грозит подозреваемым – в материале Фактов ICTV.

Что произошло

Все началось с публикации поста в Facebook. В нем обычная студентка КПИ Наталья Бурейко сообщила о домогательствах и угрозах со стороны ухажера с сайта знакомств.

Фото: Наталья Бурейко/Facebook

При этом девушка приложила скрины переписки с человеком, который писал от имени Александра Варченко.

Сам чиновник МВД отвергает обвинения со стороны Натальи, говоря что это информационная атака и его просто хотят подставить. Такую провокацию сразу связали с высоким постом, который занимает жена Варченко Ольга. Она работает первым заместителем главы ГБР.

– Я, Александр Варченко никогда не был знаком и не вел никаких переписок ни в каких мессенджерах с Натальей Бурейко. Не исключаю, что хакерами был создан аккаунт с использованием моих фотографий и с него велась эта провокационная переписка с Натальей Бурейко, – ответил Варченко на обвинения на своей странице в Facebook.

В защиту обвиняемых выступил Антон Геращенко. Он уверен, что и Наталья, и Александр – жертвы провокации.

В этот же день Наталия Бурейко забрала свои обвинения и извинилась за причиненные неудобства.

– Я стала жертвой циничной провокации против Александра и его супруги. Я допускаю, что аккаунт был создан хакерами из России для дискредитации чиновников Национальной полиции и Государственного бюро расследований, – написала она.

После этого девушка исчезла, что еще больше подогрело ситуацию. И только вчера, 29 ноября, Бурейко дала первое интервью после скандала и призналась, что за использование ее страницы для публикации постов ей пообещали заплатить 1 500 гривен.

Секс-скандал разразился в начале ноября и до сих пор набирает оборотов.

Кого задержали

Хоть “жертва” Наталия Бурейко и забрала свои обвинения обратно, дело на этом не закрылось, началось расследование. Вчера в соцсетях появилась информация о том, что полиция задержала мужчину, которого подозревают в причастности к секс-скандалу. Однако его имя и роль не раскрыли, назвали только первую букву имени П. Но и этого оказалось достаточно – журналисты сразу связали ее с политтехнологом Владимиром Петровым. И, как выяснилось позже, оказались правы. Сейчас задержанный находится в изоляторе, он отрицает свою вину.

В тот же вчера прошли обыски и в квартире журналиста и блогера Василия Крутчака.

С обыском пришли и к блогеру Александра Барабошко, известного также под никнеймом Крус. В ходе этого у него забрали телефон и технику.

Что грозит

Сегодня в 11.30 в Печерском райсуде началось рассмотрение дела относительно секс-скандала. Туда доставили политтехнолога Владимира Петрова и блогера Александра Барабошко. Им грозит до 7 лет тюрьмы за покупку и распространение персональной информации о гражданах.

В ходе заседания суд арестовал блогера Барабошко и назначил залог 3 млн гривен. Он просидит в СИЗО до 29 января 2019 года.

Фото: Pavel Nemeryuk/Facebook

Владимира Петрова освободили в зале суда под круглосуточный домашний арест до 29 января.

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К слову, провал работы российской агентуры против стран Запада и международных организаций высмеяли в карикатуре.

Видео: Страна.ua/You Tube

Фото: Сергей Гришин/Facebook