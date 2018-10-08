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Скандал с ГРУшниками Путина в одной карикатуре

Провал работы российской агентуры против стран Запада и международных организаций высмеяли в карикатуре.

На фоне отравления бывшего сотрудника российской разведки в Англии, неоднократных кибератак по всему миру, разоблачений шпионов в Швейцарии, Норвегии, Нидерландах и других местах западные политики вновь обвиняют ГРУ в атаках на иностранные государства и международные организации. Об этом пишет немецкое агентство Deutsche Welle.

Штатный карикатурист DW Сергей Елкин нарисовал карикатуру о том, “как тайное становится явным”.

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Напомним, 4 октября правительство Нидерландов сообщило, что в апреле выслали из страны четырех сотрудников ГРУ России, причастных к подготовке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия ОЗХО.

В этот же день США предъявили обвинения в кибератаках семи сотрудникам ГРУ.

В свою очередь Канада также обвинила Россию в кибератаках и попытках “подорвать международный порядок ”.

Фото: DW

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