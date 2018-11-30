В ночь с 29 на 30 ноября 2013 года состоялся первый силовой разгон Евромайдана Беркутом.

Ночь на 30 ноября, когда для разгона студентов Беркут применил силу, стала переломным моментом Революции Достоинства.

Тогда в Киев начали съезжаться сотни людей, а протестное движение переросло в борьбу против правящего режима, коррупции и нарушения прав человека.

Около 4.00 утра 30 ноября 2013 года правоохранители начали силовое освобождение Майдана Незалежности.

По словам очевидцев, на тот момент там находилось около 400 протестующих.

Во время разгона митингующих бойцы Беркута применяли взрывные пакеты, избивали людей дубинками, бросали людей на землю и давили ногами.

К 4:27 бойцы Беркута полностью окружили площадь, вытеснив протестующих и пропустив коммунальщиков для установления Новогодней елки.

Читайте: День Достоинства и Свободы: истории участников Евромайдана

Около 5.00 утра Беркут зачищал Крещатик, избивая дубинками и нецензурно ругая присутствующих там граждан.

После событий в ночь на 30 ноября, 1 декабря 2013 ода, на Майдане собралось более миллиона украинцев.

Фактически, такое преступное применение силы против безоружных граждан стало катализатором для начала массовых антивластных выступлений в Украине и свержения тогдашней власти.

Напомним, Факты ICTV писали об истории и традициях Дня Достоинства и Свободы.

Фото: dreamstime