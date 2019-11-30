В ніч з 29 на 30 листопада 2013 року відбувся перший силовий розгін Євромайдану Беркутом. Факти ICTV розповідають, що тоді відбувалося.

Ніч на 30 листопада 2013 року, коли для розгону студентів Беркут застосував силу, стала переломним моментом Революції Гідності.

Тоді до Києва почали з’їжджатися сотні людей, а протестний рух переріс у боротьбу проти правлячого режиму, корупції та порушення прав людини.

Близько 4.00 ранку 30 листопада 2013 року правоохоронці почали силове звільнення Майдану Незалежності.

Очевидці розповідали про те, що на момент розгону на Майдані перебувало близько 400 протестувальників.

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Під час розгону мітингувальників бійці Беркуту застосовували вибухові пакети, били людей кийками, кидали людей на землю та чавили ногами.

До 4.27 бійці Беркуту повністю оточили площу, витіснивши учасників протесту та пропустивши комунальників для встановлення Новорічної ялинки.

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Близько 5.00 ранку Беркут зачищав Хрещатик, б’ючи кийками та нецензурно лаючи присутніх там громадян.

Після зазначених подій людей закликали вийти на Майдан Незалежності. І вже 1 грудня там зібралося понад мільйон українців, які виступали проти дій влади.

Фактично, таке злочинне застосування сили проти беззбройних громадян стало каталізатором для початку масових антивладних виступів в Україні і поваленні тодішньої влади.

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До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що не дозволить “зливати” справи Майдану і їх обов’язково доведуть до кінця.