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Факты / Мир

Вдохновленные Евромайданом: в Гонконге митингующие берут пример с Украины

Протестующие в Гонконге, которые вышли на митинги против закона об экстрадиции заключенных в Китай берут пример с Евромайдана.

Вдохновленные Евромайданом: в Гонконге митингующие берут пример с Украины

Издание Quartz опубликовало статью под заголовком Почему протестующие Гонконге оглядываются на Украину?

В материале говорится, что в последние годы мир стал свидетелем активации общественных протестов.

Однако жители Гонконга, которые выходят на митинги против закона об экстрадиции заключенных в Китай, засматриваются именно на проевропейские и антироссийские протесты в Украине в 2014 году.

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К слову, движение зонтиков в Гонконге начало действовать через несколько месяцев после старта протестов в Украине.

Издание Quartz цитирует активиста, который распространяет информацию о протестах в Гонконге, Ли Нгао. По его словам, опыт Украины вдохновляет их.

– Это Давид против Голиафа. Протестующие в Гонконге действительно восхищаются украинцами и их стратегией протеста и несгибаемым духом сопротивления, – отмечает Нгао.

Ранее Факты ICTV писали, что проект закона, который бы разрешал экстрадицию подозреваемых в преступлениях в Китай, признали провальным.

Источник: Quartz

Фото: Dreamstime

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