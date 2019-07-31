Протестующие в Гонконге, которые вышли на митинги против закона об экстрадиции заключенных в Китай берут пример с Евромайдана.

Издание Quartz опубликовало статью под заголовком Почему протестующие Гонконге оглядываются на Украину?

В материале говорится, что в последние годы мир стал свидетелем активации общественных протестов.

Однако жители Гонконга, которые выходят на митинги против закона об экстрадиции заключенных в Китай, засматриваются именно на проевропейские и антироссийские протесты в Украине в 2014 году.

Читайте: Протесты в Гонконге: между активистами и полицией произошли столкновения

К слову, движение зонтиков в Гонконге начало действовать через несколько месяцев после старта протестов в Украине.

Издание Quartz цитирует активиста, который распространяет информацию о протестах в Гонконге, Ли Нгао. По его словам, опыт Украины вдохновляет их.

– Это Давид против Голиафа. Протестующие в Гонконге действительно восхищаются украинцами и их стратегией протеста и несгибаемым духом сопротивления, – отмечает Нгао.

Ранее Факты ICTV писали, что проект закона, который бы разрешал экстрадицию подозреваемых в преступлениях в Китай, признали провальным.

Источник: Quartz