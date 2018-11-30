УПЦ КП не будет переходить с юлианского календаря на григорианский после получения Томоса.
Украинская церковь после получения Томоса не будет переходить с юлианского на григорианский календарь.
Об этом сообщил руководитель информационного отдела УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря), передает Укринформ.
Он отметил, что сейчас изменения календаря не будет.
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Архиепископ добавил, что в будущем можно будет перейти на ипользование григорианского календаря, если возникнет такая необходимость.
Ранее Факты ICTV писали об утверждении текста Томоса для Украинской церкви Священным Синодом Вселенского патриархата.
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