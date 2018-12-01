Петр Порошенко заявил о количестве вооружения РФ вдоль украинской границы на территории ОРДЛО и Крыма.

На территории Крыма и ОРДЛО находится российская наземная группировка численностью более 80 тыс. военнослужащих.

Об этом сообщил Петр Порошенко во время церемонии передачи техники Вооруженным силам Украины.

Президент отметил, что на временно оккупированных территориях, а также в Крыму вдоль границы находится около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов.

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Петр Порошенко также добавил, что более 80 кораблей и 8 подводных лодок выполняют задачи в акваториях Черного, Азовского и Эгейского морей.

Ранее Факты ICTV писали о решении США предоставить Украине военную помощь из-за агрессии РФ в Азовском море.

Фото: Администрация Президента