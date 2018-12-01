Киев завалило снегом, который начался вечером пятницы 30 ноября. Синоптики прогнозируют новые снегопады.

Обновлено в 12.38. Международный аэропорт Борисполь предупреждает о возможной задержке вылетов и посадок самолетов в связи с ликвидацией последствий снегопада.

– Плотные снежные осадки ночью обеспечили нас значительной работой. Идет очистка перрона и взлетных полос, деайсинг, обработка самолетов. Соответственно, подготовка к вылету/прилету занимает больше времени, чем обычно. Возможны изменения в расписании рейсов.

Снег в Киеве начал выпадать с вечера пятницы, 30 ноября. Вместе со снегом в столицу пришли пробки на дорогах.

Несмотря на выходной день, карта пробок Google (по состоянию на 11.00) пестрит “красным”. Это означает, что практически во всех районах Киева движение еле тянется.

Киевавтодор отчитывается о том, что со вчерашнего вечера дороги расчищают 358 единиц спецтехники. Кроме этого в ручную убирают снег коммунальные бригады.













Первый день зимы в Киеве: снегопады, пробки и пункты обогрева (КАРТА) / 3 фотографии

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К слову, прогноз погоды обещает новые снегопады 1 декабря. Снег выпадет не только в Киеве, но почти по всей территории Украины.

Внимание! В Киеве начали работать пункты обогрева, адреса которых можно увидеть ниже.

Напомним, синоптики дали прогноз и на воскресенье, 2 декабря.