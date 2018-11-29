Выходные 1 и 2 декабря приходятся на начало зимы. Погода будет соответствующей – с морозами и снегопадами.
Прогноз погоды на выходные 1 и 2 декабря публикует Укргидрометцентр.
В субботу, 1 декабря, ожидаются сильные снегопады на всей территории Украины, кроме западных областей.
Сильный мороз ночью – до -18 – в Черновицкой области, в других областях на западе температура несколько выше: от -10 до -16. Днем здесь 4-8 ниже нуля.
На севере и в некоторых областях в центре ночью до -11, а днем до 6 градусов мороза.
На востоке ночью до -9, а днем от 0 до -4.
На юге ночная температура будет достигать местами 6 градусов мороза, днем около 0.
В Киеве снег, ночью 7-9, а днем 5-7 градусов мороза.
На воскресенье, 2 декабря, синоптики прогнозируют умеренные осадки в виде снега на севере, востоке и некоторых областях в центре.
Самый крепкий мороз снова в Черновицкой области, но не такой большой – ночью до -15, в других областях на западе – от -10 до -12. Днем максимум 7 градусов мороза.
В северных областях ночью до -12, днем 4-6 ниже нуля.
В центре ночная температура -8 -10, днем до -5.
На юге и востоке ночью 3-5 градусов мороза, а днем от 0 до -2.
В столице снег, ночью 10-12, днем 4-6 градусов мороза.
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К слову, синоптики прогнозируют, что погода на Новый год будет холодной.