Выходные 1 и 2 декабря приходятся на начало зимы. Погода будет соответствующей – с морозами и снегопадами.

Прогноз погоды на выходные 1 и 2 декабря публикует Укргидрометцентр.

В субботу, 1 декабря, ожидаются сильные снегопады на всей территории Украины, кроме западных областей.

Сильный мороз ночью – до -18 – в Черновицкой области, в других областях на западе температура несколько выше: от -10 до -16. Днем здесь 4-8 ниже нуля.

На севере и в некоторых областях в центре ночью до -11, а днем ​​до 6 градусов мороза.

На востоке ночью до -9, а днем ​​от 0 до -4.

На юге ночная температура будет достигать местами 6 градусов мороза, днем ​​около 0.

В Киеве снег, ночью 7-9, а днем ​​5-7 градусов мороза.

На воскресенье, 2 декабря, синоптики прогнозируют умеренные осадки в виде снега на севере, востоке и некоторых областях в центре.

Самый крепкий мороз снова в Черновицкой области, но не такой большой – ночью до -15, в других областях на западе – от -10 до -12. Днем максимум 7 градусов мороза.

В северных областях ночью до -12, днем ​​4-6 ниже нуля.

В центре ночная температура -8 -10, днем ​​до -5.

На юге и востоке ночью 3-5 градусов мороза, а днем ​​от 0 до -2.

В столице снег, ночью 10-12, днем ​​4-6 градусов мороза.

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К слову, синоптики прогнозируют, что погода на Новый год будет холодной.