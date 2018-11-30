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Экспресс из Киева в аэропорт Борисполь запущен – цена билета и маршрут

Сегодня официально стартует скоростное сообщение между Киевом и аэропортом Борисполь. В тестовом режиме  экспресс ездит с 25 октября.

Премьер-министр Украины поблагодарил всех, кто принял участие в разработке и реализации проекта.

С момента утверждения и запуском экспресса прошло 9 месяцев.

Длина маршрута составляет 37,4 км, а движимый состав насчитывает четыре польских рельсовых автобусов Pesa вместительностью до 120 пассажиров и с багажной зоной.

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Поезда курсируют с промежутком в 30 минут в час пик.

От Центрального железнодорожного вокзала до аэропорта теперь можно добраться за 35 минут и 80 гривен.

Приобрести их можно за наличный расчет в двух кассах на Центральном и Южном вокзалах, за безналичный – в четырех киосках самообслуживания, установленных в конкорсе над четырнадцатой колеей.

Также пассажиры могут рассчитаться за проезд в поездах по технологии, аналогичной киевскому метрополитену.

В рамках проекта построено два зала ожидания с кондиционерами, телевизорами, розетками, Wi-Fi и зоной для детей. Вход открыт при наличии билета на экспресс.

Напомним, скоростной поезд, курсирующий между Центральным железнодорожным вокзалом и Международным аэропортом Борисполь назвали Kyiv Boryspil Express.

Фото: Facebook.

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