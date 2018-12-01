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Опоздал на 2 часа: экспресс Киев-Борисполь сломался в пути

Экспресс из Киева в Борисполь сломался в пути и прибыл в аэропорт через 2 часа после отправления.

Скоростной экспресс из Киева в аэропорт Борисполь вчера был запущен, а сегодня транспорт уже имел технические проблемы.

Выехав в сторону аэропорта, поезд сломался посреди дороги. Как сообщают пассажиры, находившиеся в вагоне, за 5 км до “финиша” экспресс перестал заводиться.

– Мы выехали в 11.01 с вокзала, должны были прибыть через 37 мин (в 11.38. – Ред.), но до сих пор на подъезде. До аэропорта 5 км и вот уже 12.47, а мы до сих пор стоим, – рассказал пассажир, пишет Громадське.

Для того, чтобы экспресс с людьми доставить в аэропорт, пришлось вызвать буксир. В результате с 2-часовым опозданием поезд прибыл к месту назначения.

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К слову, глава Укрзализныци Евгений Кравцов утром 1 декабря советовал людям ехать в аэропорт экспрессом, чтобы избежать пробок.

Напомним, аэропорт Борисполь предупреждает о возможной задержке вылетов и посадок самолетов в связи с ликвидацией последствий снегопада.

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