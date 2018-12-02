Укрзализныця выплатила $550 украинцу Даниэлю Беккеру, который опоздал на самолет из-за поломки экспресса Киев-аэропорт Борисполь.
Об этом Беккер сообщил Громадському.
По его словам, после инцидента с ним связалось руководство Укрзализныци и пообещало компенсировать все расходы.
Беккер рассказал, что решил ехать в аэропорт на новом экспрессе, потому что ночевал у друзей возле станции метро Вокзальная.
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– После того утром мне вызвали машину к дому, привезли к Укрзализныце. Я написал заявление и мне выдали полную стоимость билета в гривне по курсу продажи. Я их обменял на $550. Потом машина с водителем, которую выделила УЗ, отвезла меня в аэропорт.
Теперь я жду вылета, – рассказал он.
Мужчина работает в Австралии. Из Киева он летел туда через Доху (Катар).
Напомним, вчера экспресс из Киева в Борисполь сломался в пути и прибыл в аэропорт через 2 часа после отправления.