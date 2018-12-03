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Дело Гандзюк: мотив, заказчики и организаторы убийства установлены

Следователям известны имена всех причастных к смертельному нападению на общественную активистку из Херсона Екатерину Гандзюк.

В деле о нападении на Екатерину Гандзюк было объявлено о подозрении помощнику нардепа. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала ICTV.

По его словам, следствие определило весь круг преступников, которые виновны в смерти  советницы мэра Херсона и общественной активистки.

Также Луценко обещает обнародовать их имена  в ближайшее время.

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Генпрокурор заявил, что следствие склоняется к версии, что на Гандзюк могли совершить нападение из-за ее борьбы против коррупционеров из числа местной власти.

Как сообщалось, 31 июля Гандзюк облили кислотой возле ее дома. Через некоторое время девушка скончалась в медучреждении Киева.

Фото: Хто замовив Катю Гандзюк?

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