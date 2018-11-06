Появилась новая информация касательно убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Сайт Факты ICTV собрал все, что известно на данный момент в один материал.

Екатерина Гандзюк – украинская общественная активистка, волонтер и советница мэра Херсона, и.о. управляющего делами горисполкома.

31 июля на нее совершили жестокое нападение – облили серной кислотой.

4 ноября Екатерина Гандзюк скончалась в больнице, в результате полиорганной недостаточности, которая появилась из-за химических ожогов.

Что известно об убийстве Гандзюк

12 человек проверяются на предмет участия в убийстве Екатерины Гандзюк, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

По подозрению, эти люди вероятно были заказчиками.

– Сама Гандзюк говорила о части из них по Skype и во время ее допроса следователем, – добавил он.

Однако, в связи с утечкой, эти 12 лиц получили нужную им информацию.

Ранее журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко опубликовали имя вероятного посредника между заказчиком и организатором убийства Екатерины.

Они утверждали, что этим посредником оказался помощник народного депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский. Он, по их иформации, передавал деньги “за работу” подозреваемому в организации убийства Сергею Торбину.

Сегодня Николай Паламарчук заявил, что не причастен к нападению на Екатерину Гандзюк, отметив, что конфликтов с ней и мотивов желать зла у него не было.

Кстати, следствие считает, что Сергей Торбин – организатор убийства Гандзюк.

Но из-за утечки одной из версий, работа ГПУ была дискредитирована.

Юрий Луценко утверждает, что виной этому также и политический пиар на крови – обыкновенная борьба за власть.

Он также добавил, что часть дела будет передана в суд до конца года.

Тем временем, глава Нацполиции Сергей Князев показал, как проводили следственный эксперимент.

Как устанавливали обстоятельства нападения: были допрошены 367 свидетелей. Кроме того, проведены девять обысков, более 20 экспертиз и около 100 негласных следственных действия.

Сейчас задержаны 5 подозреваемых в убийстве Екатерины Гандзюк (все бывшие участники АТО): Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин (организатор) и Никита Грабчук (исполнитель).

Четверо из них признались в совершении преступления, дав показания. Однако, как утверждают в полиции, сам организатор от сотрудничества со следствием отказывается.

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Реакция политиков на убийство Гандзюк

Президент Украины Петр Порошенко дал развернутую реакцию и отметил, что уверен, что Екатерина Гандзюк не умерла – ее убили.

Глава государства отметил, что требования активистов по поводу открытости следствия – обоснованы.

– Политические спекуляции точно не прояснят это дело, а только больше его запутают, – добавил Порошенко.

Он также призвал не бросаться голословными аргументами и вместе работать над механизмом, который накажет преступников.

После масштабных обвинений в бездействии ГПУ и дискредитации работы следствия, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подает заявление о своей отставке.

– Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, – сказал он.

Что говорят активисты об убийстве Гандзюк

Народный депутат Мустафа Найем заявил в эфире Свободы слова на ICTV, что нападения на украинских активистов стали системной историей.

Он выступал как один из инициаторов создания ВСК и отмечал, что именно следственная комиссия будет готовить отчеты, которые будут показывать реальное положение дел.

Сегодня Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию (ВСК). 19 человек вошли в ее состав и будут расследовать убийство активистки.

– Прокурор не позволит, особенно после вчерашней утечки, дать доступ любому члену ВСК к какому-либо документу следствия. Это я вам прямо и откровенно говорю, – эмоционально заявил Луценко с трибуны.

По словам председателя совета Лаборатории законодательных инициатив Светланы Матвиенко, общественные организации вели параллельное следствие по убийству Екатерины Гандзюк.

Они обещали выкладывать информацию постепенно самостоятельно, если бы этого не сделали правоохранительные органы. Общественность считала, что полиция специально не раскрывала детали следствия и затягивала его.

Кого считала заказчиком Екатерина Гандзюк

Мэр Херсона Владимир Миколаенко рассказал о разговоре с Гандзюк в больнице, когда она пришла в себя после нападения.

– Мне следует объявить позицию Екатерины. Она не давала мне на это разрешения. Я спросил, кого она считает преступником, она сказала “русня”.

Ранее осуществлялись уже нападения на активистов в Херсоне – поджигали квартиры. С этом списке должна была быть и квартира Екатерины, однако ей поставили тамбур, чтобы злоумышленники не смогли пробраться к ней.

А когда ловили преступников, один из парней рассказал, что этими людьми недовольны в “ДНР”, “ЛНР”, РФ.

– Она назвала Луценко фамилии. Они говорили на одном языке: генпрокурор услышал ее. Екатерина была довольна встречей с генпрокурором и надеялась на результат.

Напомним, ранее Факты ICTV разбирались, почему за год совершили более 50 нападений на активистов, а государство не защитило их.

Кто заказал убийство Екатерины Гандзюк? Местные чиновники 60%, 50 голосов 50 голосов 60% 60%

Местные правоохранители 22%, 18 голосов 18 голосов 22% 22%

Спецслужбы РФ для дестабилизации 11%, 9 голосов 9 голосов 11% 11%

Пророссийские силы 7%, 6 голосов 6 голосов 7% 7% Всего голосов: 83 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Фото: УНИАН