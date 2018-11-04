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Факты / Украина / Екатерина Гандзюк умерла/

Екатерина Гандзюк умерла

Управляющий делами Херсонского горисполкома Екатерина Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, умерла.

Екатерина Гандзюк умерла в больнице, сообщается на странице Кто заказал Катю Гандзюк? в Facebook.

Смерть Гандзюк, по неофициальным данным, наступила из-за обрыва тромба. Гандзюк было 33 года.

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В Нацполиции Киева подтвердили факт ее смерти, проводятся необходимые следственные действия.

– Сообщение о смерти Екатерины Гандзюк в дежурную часть от врачей не поступало. Однако для проверки информации, распространяемой в соцсетях, в больницу выехала следственно-оперативная группа. Факт смерти подтвердился, – сказано в заявлении.

Напомним, нападение на Екатерину Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года – неизвестный поджидал советницу мэра Херсона у подъезда, а когда женщина вышла – злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк была госпитализирована, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.

У Гандзюк диагностировали ожоги более 30% тела. В деле о нападении появилась дополнительная квалификация – заказное убийство.

 

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