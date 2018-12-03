PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Столтенберг: НАТО усилил присутствие в Черноморском регионе/

Столтенберг: НАТО усилил присутствие в Черноморском регионе

За последнее время присутствие кораблей НАТО в Черноморском регионе увеличилось.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс за последние время уже увеличил присутствие своих кораблей в Черноморском регионе, передает Интерфакс-Украина.

В пример своих слов Генсек привел количество дней пребывания кораблей НАТО в регионе в 2017 и 2018 годах. В этот период они находились в Черном море намного больше дней.

НАТО обязательно учтет агрессию РФ в Керченском проливе во время дальнейшего изучения ситуации в регионе.

Читайте: Порошенко вызвал Путина на телефонный разговор – президент РФ молчит

К слову, США провели разведку вдоль аннексированного Крыма, Керченского пролива и Кубани.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Германии предложили ограничить доступ РФ к европейским портам
Блокада портів Маріуполя і Бердянська: Росія готує повномасштабне вторгнення
Россия предъявила обвинения украинским морякам
Российско-оккупационные войска понесли значительные потери на Донбассе
В Петербурге прошли пикеты против агрессии РФ в Керченском проливе
Боевики стянули под Луганск более 100 единиц тяжелой техники – ОБСЕ
Порошенко вызвал Путина на телефонный разговор – президент РФ молчит
Отмена военного положения: Порошенко назвал условия
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка