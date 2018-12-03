За последнее время присутствие кораблей НАТО в Черноморском регионе увеличилось.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс за последние время уже увеличил присутствие своих кораблей в Черноморском регионе, передает Интерфакс-Украина.
В пример своих слов Генсек привел количество дней пребывания кораблей НАТО в регионе в 2017 и 2018 годах. В этот период они находились в Черном море намного больше дней.
НАТО обязательно учтет агрессию РФ в Керченском проливе во время дальнейшего изучения ситуации в регионе.
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К слову, США провели разведку вдоль аннексированного Крыма, Керченского пролива и Кубани.
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