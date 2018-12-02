После нападения РФ на украинские корабли в Керченском проливе президент Петр Порошенко приказал немедленно связаться с Владимиром Путиным, но он до сих пор не ответил на его запрос о телефонном разговоре.

Путин не ответил на запрос Порошенко о прямом телефонном разговоре после атаки РФ на Азове, о чем глава государства рассказал в интервью France 24, передает пресс-служба АП.

– К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос на прямой телефонный разговор в любом формате – в двустороннем, в нормандском, с участием американских партнеров и т. д., – сказал Порошенко.

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Президент отметил, что не сможет прокомментировать непредсказуемые действия Путина на Азове, как и другие акты российской агрессии, отвечая на вопрос о том, какие намерения у президента РФ.

Однако он уверен, что только санкции заставят Путина сесть за стол переговоров.

25 ноября Россия открыла по 3 кораблям ВМС огонь на поражение, в ходе чего украинские моряки получили ранения, а остальные члены экипажа были захвачены.

Мир уже осудили такое поведение РФ в Керченском проливе, а президент США Дональд Трамп после изучения дела по конфликту в нейтральных водах принял решение отменить встречу с Владимиром Путиным.

Фото: АП