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В МИД подтвердили задержание 6 украинцев в Грузии

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили задержание 6 граждан Украины в Тбилиси (Грузия).

Информацию о задержании 6 украинцев в Грузии подтвердил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

– Департамент полиции Тбилиси подтвердил задержание шести граждан Украины. Задержанным украинцам назначены адвокаты, – заявил дипломат.

Читайте: Выборы в Грузии – кто такая Саломе Зурабишвили

Также он отметил, что права украинцев не нарушались. По этому вопросу консул проводит переговоры с Министерством внутренних дел Грузии.

Напомним, в ночь на 2 декабря на улице Лихаурской в Тбилиси (Грузия) спецназовцы задержали пятерых граждан Украины.

Фото: УНИАН.

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