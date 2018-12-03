Во время введения военного положения будет усилена охрана границы с РФ.
Президент Петр Порошенко заявил, что на время военного положения для усиления охраны границы с РФ и админграницы с оккупированным Крымом передислоцируют подразделения пограничников.
По его словам, для усиления охраны госграницы будут использованы все возможности, которые дает введение военного положения.
– Будут сокращены сроки боевого слаживания бригад, которые находятся в соответствующих лагерях… пройдет передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы, – сказал Порошенко.
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Президент напомнил, что военное положение ввели, чтобы, в случае дальнейшей агрессии РФ, минимизировать ее последствия.
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что не планирует продлевать действие военного положения в отдельных областях Украины.