Во время введения военного положения будет усилена охрана границы с РФ.

Президент Петр Порошенко заявил, что на время военного положения для усиления охраны границы с РФ и админграницы с оккупированным Крымом передислоцируют подразделения пограничников.

По его словам, для усиления охраны госграницы будут использованы все возможности, которые дает введение военного положения.

– Будут сокращены сроки боевого слаживания бригад, которые находятся в соответствующих лагерях… пройдет передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы, – сказал Порошенко.

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Президент напомнил, что военное положение ввели, чтобы, в случае дальнейшей агрессии РФ, минимизировать ее последствия.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что не планирует продлевать действие военного положения в отдельных областях Украины.