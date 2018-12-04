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8 тыс. бойцов и танки: Россия создала возле Украины дивизию прорыва

Начальник Генштаба Виктор Муженко показал последние данные по дислокации российских войск на границе с Украиной.

Россия продолжает накапливать военную технику возле границ с Украиной. Об этом в эфире Свободы слова на ICTV рассказал глава Генштаба Виктор Муженко.

В частности, по словам военного, на базе, которая находится в 18 км от Украины, Россия разместила около 300 танков Е-62М. Техника была переброшена сюда во время учений Восток-2018.

На втором слайде Муженко показал количество военных и техники в дивизии прорыва, которую создала РФ возле границ с Украиной.

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На третьем слайде Муженко показал, каким образом и какие части дислоцируются возле Украины.

 

К слову, президент Украины Петр Порошенко заявил, что возле Украины находятся 900 танков и 500 самолетов РФ.

Фото: Getty Images

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