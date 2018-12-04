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Факти / Україна / 18 телефонних розмов за дві доби: Порошенко про підтримку України/

18 телефонных разговоров за двое суток: Порошенко о поддержке Украины

Мировые лидеры быстро реагируют на факты агрессии РФ в отношении Украины. Только за последние двое суток Петр Порошенко провел 18 телефонных разговоров о поддержке.

Об этом президент Петр Порошенко рассказал в эфире Свободы слова на ICTV.

– За эти двое суток у меня было 18 телефонных разговоров с мировыми лидерами. Ангела Меркель, генсек НАТО, госсекретарь США оказывают нам поддержку, – отметил он.

По словам Порошенко, с самого утра у него состоялся разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом с просьбой увеличить военное присутствие и провести комиссию Украина-НАТО.

– По моему поручению министр иностранных дел Павел Климкин сейчас находится в Брюсселе для того, чтобы принять участие в комиссии. Комиссия была созвана немедленно.

А вчера генсек сделал заявление об увеличении военного присутствия НАТО в Черном море, – добавил президент.

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Кроме того, Порошенко разговаривал с госсекретарем США Майком Помпео. Ответную реакцию партнеров увидели уже на саммите G20.

– Господин Помпео четко заявил, что единственным требованием США является немедленное освобождение украинских военных и возвращение украинских боевых кораблей, – подчеркнул президент.

Напомним, Россия не предоставила информацию о здоровье и местонахождении пленных украинских моряков, чем нарушила постановление ЕСПЧ.

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