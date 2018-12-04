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Факти / Україна / Експрес Київ-Бориспіль заглох по дорозі в аеропорт/

Экспресс Киев-Борисполь заглох по дороге в аэропорт

Сегодня экспресс Киев-Борисполь, который отправлялся в 15.00, сломался на перегоне Дарница-Фармацевтическая.

Об этом сообщил один из пассажиров поезда Михаил Макаренко.

Экспресс пришлось остановить из-за проблем с двигателем. Поезд доехал до аэропорта, опоздав на 30 минут, при помощи тепловоза М62.

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Экспресс Киев-Борисполь заглох по дороге в аэропорт / 3 фотографии

Кроме того, Укрзализныця уже начала отменять рейсы экспресса – количество пар поездов в сутки сократилось с 30 до 21.

Интервал движения ночью теперь составляет 2 часа, в час пик – почти 1 час, а межпиковое – более 1 часа.

Читайте: Поломка экспресса Киев-Борисполь: пассажиру, опоздавшему на самолет, выплатили $550

Напомним, 30 ноября официально стартовало скоростное сообщение между Киевом и аэропортом Борисполь. В тестовом режиме  экспресс ездит с 25 октября.

Фото: avianewsМихаил Макаренко

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