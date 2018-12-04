Фракция Оппозиционного блока призывает парламент сосредоточиться на вопросах защиты конституционных прав и свобод граждан.

Об этом заявил председатель фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский во время согласительного совета в понедельник, 3 декабря, передает 24 канал.

– Прежде всего нужно выяснить, какую цену заплатит народ и экономика Украины за военное положение, – сказал народный депутат.

Новинский уверен, что военное положение отразится на каждой украинской семье, особенно на тех территориях, где оно было введено.

Он также отметил, что военное положение не может не сказаться на кредитном рейтинге Украины.

– Военное положение – это возможное снижение кредитного рейтинга Украины и возможное прекращение кредитования нашей страны международными учреждениями. Это приведет к срыву контрактов на предприятиях, расположенных в регионах, где введено военное положение, как следствие – снижение объемов производства и рабочих мест. Недополучения доходов предприятиями и уменьшение поступления налогов в бюджет, – считает Вадим Новинский.

По словам председателя фракции оппозиционеров, они будут контролировать защиту гражданских прав и свобод.

– Хочу заметить, месяц, на который введено военное положение, пройдет быстро, и все убытки будут сочтены. В течение этих 30 суток мы будем контролировать, как власть выполняет свое обещание не ограничивать гражданские права и свободы, – подчеркнул Вадим Новинский.

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Также председатель фракции оппозиционеров обратился к спикеру немедленно рассмотреть новый Избирательный кодекс. Вадим Новинский отметил, что старое избирательное законодательство является основой для политической коррупции.

– Смешанная избирательная система – это безграничные возможности для скупки голосов, поэтому она должна быть заменена на новую, более совершенную. Устранить эту проблему необходимо к предстоящим выборам. И даже если в проекте нового Избирательного кодекса есть несколько тысяч поправок – их все равно нужно выносить в зал и голосовать как можно скорее. Мы будем продолжать на этом настаивать, – резюмировал председатель фракции Оппозиционный блок.

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