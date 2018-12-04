Украинский омбудсмен Людмила Денисова потеряла сознание на эфире Свободы слова на ICTV.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова потеряла сознание во время прямого эфира программы Свобода слова на ICTV.

Помогал вынести ее за кулисы лично президент Украины Петр Порошенко, который в это время выступал у центрального микрофона.

Он и объяснил возможную причину потери сознания Денисовой.

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– Денисова работает по 20 часов в сутки для того, чтобы освободить украинских моряков, – сказал Порошенко.

Напомним, моряков Украины арестовали во время агрессии России в Керченской протоке 25 ноября.

Сейчас они находятся в СИЗО Лефортово в Москве, где пробудут до 25 января 2019 года.