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Факты / Украина / Семьи пленных моряков получат еще по 100 тыс. грн/

Семьи пленных моряков получат еще по 100 тыс. грн

Петр Порошенко распорядился выплатить по 100 тыс. грн семьям пленных моряков.

Во время встречи с семьями пленных моряков президент Петр Порошенко дал поручение Кабинету министров выплатить им денежную помощь в размере 100 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба президента. 

Также президент отметил, что дал поручение министру иностранных дел совместно с Международным комитетом Красного Креста отправить специальную миссию для проверки состояния здоровья пленных.

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Петр Порошенко также сообщил, что МИД назначит своего представителя, который будет информировать семьи моряков о международном обеспечении процесса их освобождения из российского плена.

Ранее Факты ICTV писали о том, что пленные украинские моряки получат по 50 тыс. грн.

Фото: Администрация Президента

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